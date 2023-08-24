Бербок разочарована неэффективностью санкций в отношении России, а Байден анонсировал введение новых санкций против Москвы

Санкции провалились. Министр иностранных делГерманииАнналена Бербокпризналась, что разочарована неэффективностью санкций вотношенииРоссии. Введенные Западом рестрикции должны были иметь определенные экономические последствия, однако вреальности этого не произошло. Вывихнутая логика западной демократии сработала против нее же. Теперь немецкие политики согласились, что санкциями украинский конфликт не решить.