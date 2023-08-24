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Бербок разочарована неэффективностью санкций в отношении России, а Байден анонсировал введение новых санкций против Москвы
Санкции провалились. Министр иностранных делГерманииАнналена Бербокпризналась, что разочарована неэффективностью санкций вотношенииРоссии. Введенные Западом рестрикции должны были иметь определенные экономические последствия, однако вреальности этого не произошло. Вывихнутая логика западной демократии сработала против нее же. Теперь немецкие политики согласились, что санкциями украинский конфликт не решить.
Но Вашингтон стоит на своем. Байден анонсировал введение новых санкций против Москвы. Видимо, просто объявлять надоело, поэтому сделал это необычным способом. В поздравительном тексте по случаю Дня независимости Украины хозяин Белого дома напомнил о продолжении "борьбы с противником". Своеобразный подарок-безделушка киевскому режиму.
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