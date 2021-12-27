Береговая охрана Турции задержала в море группу из 14 человек, у берегов Ливии нашли тела 27 мигрантов

На южных границах ЕС продолжается наплыв выходцев из стран Азии и Африки - на выходных турецкая береговая охрана задержала в море недалеко от Мармариса группу из 14 человек, почти все граждане Сирии, один из них украинец. Скорее всего, конечной точкой маршрута была Греция. Ранее стало известно, что возле греческого острова Парос в Эгейском море перевернулась лодка с мигрантами. По меньшей мере 13 человек погибли.