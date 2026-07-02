В Германии развернута масштабная кампания по психологической обработке населения - с таким заявлением выступил председатель немецкого Совета мира.

По его словам, власти страны намеренно манипулируют сознанием граждан, чтобы подготовить их к возможному военному конфликту и сделать "боеспособными". А за эскалацией напряженности в Европе стоят конкретные экономические интересы. Крупный военно-промышленный комплекс Германии напрямую извлекает гигантскую прибыль из продолжения боевых действий.

Герхард Эмиль Фукс-Киттовски, председатель немецкого Совета мира:

"Интересы этих кругов однозначно продиктованы военной промышленностью. Сейчас мы имеем дело с промышленной войной, т. е. с упором именно на промышленность. И это, конечно, финансируется и поддерживается теми самыми организациями, движимыми этими интересами, которые также имеют наибольшее влияние на правительство. И мы даже не можем оценить, в какой степени это, например, переходит в коррупцию, потому что, как я уже сказал, невозможно поверить, что кто-то в здравом уме действительно занимается этой подстрекательской манипуляцией и наращиванием вооружений, как мы видим сейчас в Германии, в НАТО и ЕС".

Всю агрессивную риторику официальный Берлин прикрывает мифической необходимостью реагировать на действия России.