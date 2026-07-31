Немецкое правительство, как сообщается, разрабатывает секретный план на случай победы на выборах "Альтернативы для Германии".

В Берлине опасаются, что в случае прихода АдГ к власти в регионах, правые парализуют деятельность национальной армии и вооруженных сил НАТО в период конфликта с Россией. Например, могут быть отданы приказы региональной полиции не оказывать помощь военным.

Есть вероятность, что земельные власти блокируют перемещение армейских конвоев по автотрассам, а грузовых эшелонов - по железным дорогам. В СМИ стремительно разгорается в данной связи масштабный скандал. Вся эта история свидетельствует о том, что федеральное правительство практически не сомневается в победе на выборах в регионах "Альтернативы для Германии".