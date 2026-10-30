Берлин готовится к протестам: полиция выведет 1,5 тыс. сотрудников

В Берлине владельцы магазинов заколачивают витрины деревянными щитами в преддверии крупной молодежной демонстрации. Инициатива "Поколение Z решает" зазывает 31 октября на акции протеста в более чем 20 городах Германии. Готовность принять участие выразили более 10 тыс. человек.

Среди основных требований - реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в Германии обязательной военной службы.

Организаторы обещают исключительно мирный характер мероприятия. Но где гарантии? Протестная акция немецкой молодежи совпадает по времени с празднованием Хеллоуина.

Берлинская полиция планирует задействовать более 1,5 тыс. сотрудников.