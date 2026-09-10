Берлин недоволен тратами Киева: немецкое оружие не покупают

В Берлине недовольны тем, как Киев тратит выделяемые ему деньги на войну. Газета Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщает: планы Германии на увеличение поставок вооружения в Украину не оправдались.

Киев вместо закупок у немцев предпочитает поддерживать на европейские средства собственные оружейные компании. Даже дроны совместного немецко-украинского производства больше не попадают в списки вооружений, которые запрашивает Киев.

Исключение составляют лишь ракеты для систем Patriot и IRIS-T, в которых Украина по-прежнему нуждается. Продукция же немецких компаний все чаще остается невостребованной.