В Германии призвали закрыть кошелек для Украины на фоне скандала вокруг пыточной под Киевом. Нельзя поддерживать страну, которая пытает собственное население, ни деньгами, ни военной помощью. Такое мнение выразил депутат парламента Берлина от партии АдГ.

Гуннар Линдеманн, депутат регионального парламента Берлина от партии "Альтернатива для Германии":

"Это огромный скандал, что подобное вообще происходит в европейской стране, что такие пыточные подвалы до сих пор существуют в современной Европе. И еще больший скандал, конечно, заключается в том, что ни немецкие власти, ни Европейский союз никак на это не реагируют, а продолжают оказывать Украине масштабную финансовую поддержку. Это скандал, и мы должны срочно добиваться расследования. И, конечно, правительство и Европейский союз должны немедленно прекратить все выплаты Украине, а также поставки оружия".