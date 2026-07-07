Берлин запустит около 1200 военных спутников

Германия для военных целей намерена использовать даже космос. Немцы запустят до 1200 разведывательных спутников, сообщает Bild.

Масштабный проект, по словам представителей бундесвера, улучшит системы военной связи и стратегической разведки. В рамках инициативы правительство ФРГ готово инвестировать не менее 35 млрд евро к 2030 году.

Военное ведомство и аэрокосмическая отрасль Германии уже прорабатывают техпараметры будущей системы. Запуск первых аппаратов на орбиту состоится не ранее чем в 2029 году. В случае успеха Германия станет обладателем второй по величине спутниковой группировки в мире после американской компании SpaceX.