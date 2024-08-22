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Берлин отрицает свою причастность к курскому наступлению
Пытаются снять с себя ответственность. Канцлер Германии заявил, что ничего не знал о планах Киева касательно нападения на Курскую область. По словам Шольца, Украина секретно и без обратной связи готовила эту атаку. При этом политик отметил, что, несмотря на подобные мелкие разногласия, ФРГ - главный союзник "незалежнай" в Европе, а недавнее решение правительства не выделять дополнительные средства Киеву продиктовано лишь бюджетными законами и ни о какой заморозке помощи речи не идет. Однако часть ее теперь будет осуществляться через международные программы. Например, кредит в размере 50 миллиардов евро в рамках "Большой семерки".
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