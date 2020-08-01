ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Берлин протестует против ограничений из-за коронавируса, а в России завершены клинические испытания вакцины

Берлин сегодня протестует против ограничений из-за коронавируса. Тысячи людей собрались в центре города на марше под названием "Конец пандемии". Колонной они прошлись по бульвару от Бранденбургских ворот. По разным данным, в марше участвовали от 10 до 15 тысяч человек. Полиция наблюдает за порядком с вертолетов. На большинстве участников, несмотря на предупреждения властей, нет масок и перчаток. Примечательно, что такое массовое мероприятие проходит на фоне вспышки заболеваемости в столице ФРГ. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Германии составляет почти 210 тысяч человек.

Россия может приступить к вакцинации уже осенью

Минздрав России сообщает о том, что клинические испытания вакцины от COVID завершены. В ближайшее время она должна получить регистрацию. По самым смелым ожиданиям - уже в октябре должна начаться массовая вакцинация населения. Об этом заявил министр здравоохранения России.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все