Берлин протестует против ограничений из-за коронавируса, а в России завершены клинические испытания вакцины

Берлин сегодня протестует против ограничений из-за коронавируса. Тысячи людей собрались в центре города на марше под названием "Конец пандемии". Колонной они прошлись по бульвару от Бранденбургских ворот. По разным данным, в марше участвовали от 10 до 15 тысяч человек. Полиция наблюдает за порядком с вертолетов. На большинстве участников, несмотря на предупреждения властей, нет масок и перчаток. Примечательно, что такое массовое мероприятие проходит на фоне вспышки заболеваемости в столице ФРГ. По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в Германии составляет почти 210 тысяч человек.



