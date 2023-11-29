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Берлин решил вмешаться в польско-украинскую войну дальнобойщиков
Польско-украинская война дальнобойщиков заходит на новый круг. Водитель из Украины наехал на польского в ответ на блокировку дороги. Чтобы не усугублять ситуацию на границе, власти направили к месту ЧП полицейскую переговорную группу. Сейчас между Украиной и Польшей стоят свыше трех тысяч машин. И хотя поляки обещали пропускать нужные ВСУ грузы, часть из них оказалась заблокирована. Ответной мерой украинцев стало начало протестов в Пшемысле. Это вызвало огромные пробки.
Вмешаться в конфликт решил Берлин. В Сети появилось видео, снятое украинцем на границе с Германией. На кадрах - многокилометровая очередь из польских фур. Водитель объясняет, что таможня ФРГ начала тормозить все автомобили с польскими номерами. А вот украинца, как похвастался автор видео, даже не остановили.
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