Берлин затягивает поставки оружия Киеву

Берлин затягивает поставки Киеву обещанного пакета военной помощи, пишет DieWelt. Еще в мае, перед визитом Зеленского в Германию, власти анонсировали новый транш поддержки объемом в 2,4 миллиарда евро, напоминает издание. Оружие обещали отправить быстро, но пока Украина получила лишь 10 танков "Леопард" из 110. Из 20 обещанных бронемашин "Мардер" и четырех комплексов противоракетной обороны не поставлен ни один, показывают подсчеты немецких журналистов. Авторы негодуют, ведь эти пробуксовки портят имидж Германии - второго, по заявлению Шольца, крупного поставщика военной помощи Украине после США.