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Берлинский музей планирует вернуть Нигерии культурные ценности

Берлинский музей планирует вернуть Нигерии культурные ценности

Берлинский музей планирует вернуть Нигерии культурные ценности, вывезенные оттуда британскими колонизаторами.

Речь идет о так называемой бенинской бронзе - художественных латунных пластинах, которые несколько веков назад украшали дворец властителей Бенинского царства. Оно располагалось на территории современной Нигерии.

Эти предметы искусства вывезли в самом конце XIX века британские колонизаторы, разграбившие Бенинское царство. Собрание включает около тысячи табличек. Сегодня они распределены по музеям и частным коллекциям. В Берлине их более 500.


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