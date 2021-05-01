Берлинский музей планирует вернуть Нигерии культурные ценности

Речь идет о так называемой бенинской бронзе - художественных латунных пластинах, которые несколько веков назад украшали дворец властителей Бенинского царства. Оно располагалось на территории современной Нигерии.

Эти предметы искусства вывезли в самом конце XIX века британские колонизаторы, разграбившие Бенинское царство. Собрание включает около тысячи табличек. Сегодня они распределены по музеям и частным коллекциям. В Берлине их более 500.