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Берлинский музей планирует вернуть Нигерии культурные ценности
Берлинский музей планирует вернуть Нигерии культурные ценности, вывезенные оттуда британскими колонизаторами.
Речь идет о так называемой бенинской бронзе - художественных латунных пластинах, которые несколько веков назад украшали дворец властителей Бенинского царства. Оно располагалось на территории современной Нигерии.
Эти предметы искусства вывезли в самом конце XIX века британские колонизаторы, разграбившие Бенинское царство. Собрание включает около тысячи табличек. Сегодня они распределены по музеям и частным коллекциям. В Берлине их более 500.
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