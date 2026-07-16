Евросоюз с 2027 года будет отказывать в предоставлении временной защиты гражданам Украины, подлежащим мобилизации. Исключение составят только те, кто уже находится под защитой на территории сообщества.

По данным Евростата, на сегодняшний день легальным статусом временной защиты в границах ЕС пользуются около 4,3 млн граждан Украины. Что это - кризис живой силы Киева или новый план Европы, рассказал блогер, политический аналитик (Латвия) Соломон Бернштейн.

"Зеленский и западные разжигатели конфликта, которых Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал глобальной партией войны, и в этом я с ним согласен. Они играют в одной команде, и это легко можно понять, посмотрев на реальные действия. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц уже откровенно заявляет, что тех, кто пересек Тису или Карпатские горы своим ходом и не имеют официального штампа в паспорте о пересечении украинской границы, будут возвращаться обратно", - отметил блогер.

Но на границе, как все прекрасно понимают, их будут встречать ТЦК. Что любопытно, это относится не только к мужчинам, но и к женщинам. Украина буквально кидает последние резервы на противостояние с РФ. Собственно тех, кто уже имеет статус допзащиты в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах и по всей Европе, пока трогать не будут.



На данный момент речь идет о тех, кто пересек границу Украины незаконно. "Но мы понимаем, что люди просто бежали от ужасов ТЦК и того, что творят украинские власти на подконтрольной им территории. Конечно, над этим можно было бы посмеяться, если бы все это не было так печально, поскольку Европа на данный момент обладает очень солидным запасом тех, кого можно направить обратно в ТЦК", - заметил Соломон Бернштейн.