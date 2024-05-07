Бесчеловечное обращение с беженцами демонстрирует польский режим

Еще одно свидетельство зверств польского режима. Вечером 6 мая на белорусско-польской границе в Пружанском районе пограничным нарядом обнаружены двое мужчин. Медики отвезли иностранцев в больницу, где были диагностированы ушибы различной степени тяжести, а также резаные раны. Пострадавшие оказались гражданами Афганистана. Со слов беженцев, польские силовики сильно избили их при задержании и насильственно вытеснили через калитку для животных на территорию Беларуси. Спастись помогли белорусские пограничники, которые оказали первую помощь и дали еды и воды.

На прошлой неделе белорусскими пограничниками зафиксированы факты гибели троих беженцев. Так, 3 мая обнаружены тела двух иностранцев на границе с Латвией, а 5 мая еще одного - с Польшей. Всего с 2021 года на границе с сопредельными странами ЕС органами пограничной службы Беларуси зафиксирована гибель 52 иностранцев. Вместо помощи тем, кто в ней нуждается, европейские демократы безжалостно выбрасывают их за забор "райского сада".