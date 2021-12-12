Беспилотник с лазерным оружием испытали в Турции

Первый в мире беспилотник с лазерным оружием успешно испытали в Турции. Вооруженный дрон произвел выстрелы с дистанций 100, 300 и 500 метров. Максимальная высота полета аппарата достигает 3 километров. После прохождения всех испытаний "Эрен" поступит на вооружение армии Турции. Военные смогут использовать БПЛА для уничтожения взрывных устройств без привлечения саперов.