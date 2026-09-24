Беспилотники вновь парализовали воздушное пространство Европы

Воздушное пространство Европы вновь парализовано из-за беспилотников.

В аэропорту Берлин-Бранденбург объявили тревогу, все полеты экстренно приостановили почти на час, а рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Дрездене и Лейпциге.

Почти синхронно чрезвычайное происшествие зафиксировано в Румынии. Там разбился боевой беспилотник, влетевший со стороны Украины. Для отслеживания цели НАТО поднимало в небо истребители F-16.

Украинские БПЛА регулярно нарушают границы европейских стран.

Напомним, ранее морской дрон-камикадзе ВСУ взорвался прямо в акватории румынского торгового порта.