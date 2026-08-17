Бесплатный ИИ как мягкая сила: почему Китай делает бесплатные модели, а США продает подписки

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Марк Цукерберг опубликовал масштабный манифест, пообещав, что через пять лет искусственный интеллект станет частью жизни каждого - от психолога до тренера. Однако эксперты видят в этом не только технологический прорыв, но и инструмент манипуляции, борьбу за умы и гонку между США и Китаем.

О том, почему Китай предлагает открытые и бесплатные модели, как американские гиганты пытаются окупить миллиардные вложения и какое место в этой гонке может занять Беларусь, рассказала аналитик Юлия Абухович в "Актуальном интервью".

Манифест Цукерберга - не просто философское эссе, а часть борьбы за лидерство на рынке ИИ. На этом рынке доминируют 3-4 компании, которые вложили миллиарды и теперь стремятся окупить инвестиции. "Любая компания, которая продвигает ИИ, борется за подписчиков. Тот, у кого их больше, быстрее окупит затраты. Цукерберг, как и Стив Джобс, привык выносить свои идеи на всеобщее обсуждение, чтобы подготовить рынок", - пояснила аналитик. OpenAI, например, в прошлом году отчиталась об убытке в 20 млрд долларов. Пока это только вложения.

Пока американские компании продают подписки, Китай предлагает открытые и бесплатные модели. Недавно Пекин представил модель Kimi K3, сопоставимую с лучшими западными аналогами. И это не просто технология, а стратегия. "Китай может позволить себе бесплатные модели, потому что это государственный проект. Он оттягивает на себя аудиторию, которая будет пользоваться именно китайским ИИ. В отличие от США, где федеральная система и частный бизнес создают барьеры, в Китае все централизовано и внедряется без оглядки на общественное мнение", - отметила Юлия Абухович.

Для США развитие ИИ - это не только бизнес, но и противостояние с Китаем. Даже если частные компании потерпят убытки, государство будет субсидировать оборонные проекты. "Внедрение ИИ - это борьба за умы и контроль над информацией. Если программа открыта и бесплатна, у нее будет больше подписчиков. И тогда те, кто владеет платформами, будут влиять на принятие решений миллионами людей. Это и есть мягкая сила", - подчеркнула аналитик.

У Беларуси ограниченные ресурсы, но есть стратегическое преимущество - всепогодное сотрудничество с Китаем. "Наш высокий уровень сотрудничества с КНР открывает доступ к китайским разработкам. Нам важно не просто потреблять, а обучаться - понимать модели, использовать их в производстве и управлении, в повседневной жизни", - резюмировала Юлия Абухович.