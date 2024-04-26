Бесплатное пиво и скидки на еду - чем еще завлекают на выборы в Индии

Бесплатное пиво и поездки на такси предлагают жителям индийского города Бангалор, чтобы привлечь их на избирательные участки, пишет1PROF.BY

Отели, службы такси и рестораны объявили об инициативах, призванных побудить людей голосовать. Это связано с тем, что город, расположенный в штате Карнатака, часто попадает в новости из-за низкой явки избирателей,сообщаетBBC.

На последних всеобщих выборах в 2019 году в Южном избирательном округе города Бангалор был зарегистрирован самый низкий процент голосов в штате Карнатака - 53,7%. Явка была низкой в ​​Центральном (54,3%) и Северном Бангалоре (54,7%) по сравнению с общим показателем явки по штату, составившим 68%.

В пятницу, 26 апреля, в Бангалоре пройдет второй тур семиэтапных выборов в Индии. В этой связи Верховный суд штата разрешил ассоциации отелей предоставлять потенциальным избирателям еду бесплатно или по сниженным ценам, если это не нарушает правила выборов. Получить ту или иную услугу можно только после показа пальцев, испачканных особыми «избирательными» чернилами.

"Отели и рестораны будут предлагать избирателям разные бонусы в зависимости от их личных пожеланий. В то время как в некоторых из этих мест предлагают бесплатный кофе, доса (блины из рисового теста и чечевицы) и фруктовые соки, в других предоставляются скидки на еду или нечто подобное", - заявил президент ассоциации отелей.

В популярном парке развлечений Wonderla избирателям предлагают билеты по сниженным ценам. В городском пабе Deck of Brews раздают бесплатное пиво первым 50 проголосовавшим клиентам. Приложение для совместного использования поездок Blu-Smart предлагает 50% скидку пассажирам, путешествующим в радиусе 30 км от избирательных участков, а агрегатор такси Rapido предоставляет бесплатные поездки людям с ограниченными возможностями и пожилым избирателям.

"Это наш способ обратить внимание на важность голосования. Мы надеемся, что эта инициатива вызовет энтузиазм среди граждан Бангалора, которые захотят реализовать свое право и изменить ситуацию", - заявила соучредитель одного из ресторанов города Гопи Чанд Черукури. Он, кстати, предлагает 30%-ную скидку на гамбургеры и молочные коктейли первым пришедшим 100 избирателям.