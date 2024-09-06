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Бесплатных обедов для "незалежных" беженцев в Шотландии больше не будет
Удар по пищеварительной системе украинцев: бесплатных обедов для "незалежных" беженцев в Шотландии больше не будет, сообщает издание The Times и отмечает, что бюджетная дыра так велика, что каждая из частей Соединенного Королевства вынуждена экономить. Министр финансов Шотландии объявила о мерах по экономии сотен миллионов фунтов на здравоохранении и соцподдержке. Части бюджетных средств лишатся психиатрические клиники, благотворительные организации и медучреждения. А украинским переселенцам вскоре придется платить по три фунта стерлингов за обед из собственного кармана.
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