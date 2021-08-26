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Беспокойство Запада о притеснениях СМИ в Украине - лишь имиджевый шаг
Притеснения СМИ в Украине осудил Запад. ОБСЕ выпустила соответствующее заявление на своем сайте. Все из-за блокировки украинскими регуляторами сайта портала Страна.ua и введения санкций против главреда издания. Подобные действия украинской власти угрожают демократии и свободе слова в Украине, считают в Европе. Однако для официального Киева подобные высказывания могут иметь лишь моральный эффект. По факту Евросоюз не пожелает потерять восточный рынок сбыта, поэтому обеспокоенность демократическими ценностями Украины - шаг больше имиджевый, чем политический, считают эксперты.
Тем временем в Незалежной хватает и внутренних проблем. Ситуация с вакцинацией вУкраине стала самой худшей в Европе. Об этом заявил соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк. Из-за политических игр и использования определенной вакцины, выбранной внешним руководством, Киев потерял много времени. В связи с этим эксперты прогнозируют в стране новую волну заболеваний уже этой осенью.
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