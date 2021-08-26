Беспокойство Запада о притеснениях СМИ в Украине - лишь имиджевый шаг

Притеснения СМИ в Украине осудил Запад. ОБСЕ выпустила соответствующее заявление на своем сайте. Все из-за блокировки украинскими регуляторами сайта портала Страна.ua и введения санкций против главреда издания. Подобные действия украинской власти угрожают демократии и свободе слова в Украине, считают в Европе. Однако для официального Киева подобные высказывания могут иметь лишь моральный эффект. По факту Евросоюз не пожелает потерять восточный рынок сбыта, поэтому обеспокоенность демократическими ценностями Украины - шаг больше имиджевый, чем политический, считают эксперты.