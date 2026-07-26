Беспорядки в Италии: жители страны против строительства тоннеля через Альпы
Автор:Редакция news.by
Массовые беспорядки в Италии. Во время акции против строительства высокоскоростной железнодорожной линии Турин - Лион. Проект реализуется при поддержке Евросоюза и предусматривает строительство через Альпы тоннеля длиной 57 км. Это вызывает критику и даже диверсии.
У активистов в ход пошли фейерверки и коктейли Молотова
Накануне 20 тыс. недовольных прорвались через заграждения и принялись громить строительные площадки.
Полиция для разгона толпы использовала водометы и слезоточивый газ. У активистов в ход пошли камни, фейерверки и коктейли Молотова. Четыре полицейских автомобиля подожгли, более 60 силовиков получили ранения.
Из-за беспорядков останавливалось движение поездов между городами, а также был закрыт один из участков автомагистрали.