Беспорядки в Италии: жители страны против строительства тоннеля через Альпы

Массовые беспорядки в Италии. Во время акции против строительства высокоскоростной железнодорожной линии Турин - Лион. Проект реализуется при поддержке Евросоюза и предусматривает строительство через Альпы тоннеля длиной 57 км. Это вызывает критику и даже диверсии.

У активистов в ход пошли фейерверки и коктейли Молотова

Накануне 20 тыс. недовольных прорвались через заграждения и принялись громить строительные площадки.



Полиция для разгона толпы использовала водометы и слезоточивый газ. У активистов в ход пошли камни, фейерверки и коктейли Молотова. Четыре полицейских автомобиля подожгли, более 60 силовиков получили ранения.



Из-за беспорядков останавливалось движение поездов между городами, а также был закрыт один из участков автомагистрали.