Беспорядки и погромы в бельгийском Льеже

Поводом стал произошедший накануне арест женщины конголезского происхождения. Около 300 молодых людей устроили из-за этого в центре города настоящий погром. Они повредили здание "МакДональдса", припаркованные возле него машины. Разбили несколько автобусных остановок. После короткой стычки с полицией погромщики смогли оттеснить силовиков, а затем разбежались, громя по дороге магазины и автомобили. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.



Лишь через полтора часа (после прибытия спецназа) ситуацию удалось взять под контроль. В ходе столкновений ранения получили 11 полицейских, задержаны несколько десятков человек.



