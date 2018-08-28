Беспорядки на востоке Германии

В городе Хемниц демонстрация против убийства гражданина ФРГ нелегалом завершилась столкновениями с полицией и потасовками между митингующими. Активисты, выступающие против и в поддержку иммиграции, начали забрасывать друг друга петардами. Правоохранители были вынуждены применить водомет. Пострадали несколько человек. Напомним, протесты в городе проходят с воскресенья. Именно в тот день стало известно о том, что выходцы из Сирии и Ирака зарезали 35-летнего жителя Германии. По делу задержаны 2 человека.