Акции протеста в Афинах - полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ

Акции протеста который день проходят в Афинах. Причина - халатность властей. Их безразличие к внутренним проблемам довело железнодорожные пути и вагоны до аварийного состояния. Как итог, крушение поезда вблизи города Лариса. В ДТП погибли 57 человек, десятки в больницах. Митинг объединил порядка 10 тыс. единомышленников. Для разгона людей полицейские применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.