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Беспорядки в Барселоне: протестующие жгут автомобили

В Барселоне усиливаются беспорядки. Ранения получили свыше 200 человек. Вчера сторонники независимости Каталонии начали возводить баррикады у здания Совета внутренних дел. Митингующие жгут автомобили и контейнеры для мусора.

В стражей порядка летят банки, "коктейли Молотова", камни и бутылки. Полиция разгоняет участников массовых протестов дубинками и слезоточивым газом. Массовые беспорядки вечером в среду произошли также в Жироне, Лериде, Таррагоне и других городах автономной области.

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