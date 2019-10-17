Беспорядки в Барселоне: протестующие жгут автомобили

В Барселоне усиливаются беспорядки. Ранения получили свыше 200 человек. Вчера сторонники независимости Каталонии начали возводить баррикады у здания Совета внутренних дел. Митингующие жгут автомобили и контейнеры для мусора.



В стражей порядка летят банки, "коктейли Молотова", камни и бутылки. Полиция разгоняет участников массовых протестов дубинками и слезоточивым газом. Массовые беспорядки вечером в среду произошли также в Жироне, Лериде, Таррагоне и других городах автономной области.



