Беспорядки в Белграде. Полиция применила слезоточивый газ

Минувшей ночью в Белграде вновь вспыхнули беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ, когда участники акции пошли на штурм здания Скупщины в Белграде. Президент страны Александр Вучич выступил с обращением к гражданам, в котором призвал их не беспокоиться: акции хулиганов становятся малочисленнее, и минувшей ночью их собралось не более трех тысяч.

