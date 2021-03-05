Беспорядки в Бейруте на фоне кризиса

Разъяренные демонстранты продолжают выходить на улицы Бейрута. Протестующие блокируют дороги, устанавливают баррикады и жгут покрышки. Для разгона участников беспорядков полицейские применяют слезоточивый газ. Недовольство местных жителей вызвано рекордным падением ливанского фунта по отношению к доллару. Снижение стоимости местной валюты привело к резкому росту цен на продукты питания. Большая часть населения оказалась за чертой бедности. Сейчас государство переживает самый тяжелый кризис в современной истории страны.