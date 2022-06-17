В Индии второй день подряд не утихают массовые протесты

Люди недовольны призывной реформой. Срок службы в армии планируют сократить до четырех лет. Протестующие возмущены, ведь 75 % призывников могут стать безработными через 4 года и лишиться государственных преференций. Разъяренная толпа сжигает поезда, переворачивает автобусы и устраивает драки со стрельбой.

Полиция открыла огонь для сдерживания протестующих после того, как они забросали камнями дом высокопоставленного чиновника в пригороде Нью-Дели. Средний срок службы в индийской армии 17 лет. Для многих людей это был своего рода социальный лифт. По новым же правилам, лишь 25 % призывников смогут остаться в рядах вооруженных сил дольше, чем на 4 года.