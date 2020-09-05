Беспорядки в Лейпциге: полиция применила силу

Ожесточенные столкновения с полицией произошли накануне вечером и в немецком Лейпциге. Сообщается о восьми пострадавших полицейских. Манифестация, в которой принимали участие около 300 человек, переросла в массовые беспорядки. Хулиганы поджигали мусорные баки, били витрины, забрасывали камнями правоохранителей и их автомобили. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.