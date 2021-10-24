Беспорядки в Лейпциге - ситуация вышла из-под контроля

Ситуация вышла из-под контроля в немецком Лейпциге. Беспорядки там начались после того, как администрация города запретила проведение маршей против COVID-ограничений для бизнеса. Под запрет попал и митинг в защиту жертв насилия со стороны левых анархистов. Город наводнили полицейские. Однако беспорядков избежать не удалось. В одном из районов десятки людей в масках забросали камнями и мешками с краской отделение банка. Также неизвестные подожгли мусорные баки и несколько автомобилей.