Беспорядки в Портленде вспыхнули с новой силой

В американском Портленде не прекращаются беспорядки. Основные требования протестующих - разобраться с расизмом в полиции и отказаться от ужесточения коронавирусных ограничений. Митингующие строят баррикады, поджигают мусорные баки и накануне даже устроили пожар в штаб-квартире полицейского профсоюза. Для наведения порядка силовикам пришлось применить слезоточивый газ и дымовые шашки. Задержаны десятки человек. В городе Дарем, Северная Каролина, группа манифестантов пробралась на крышу полицейского участка, повесила свои плакаты сверху здания и разбила несколько окон. Более 20 человек привлечены к ответственности.







Cтолкновения В Германии

Во Франкфурте вечеринка под открытым небом переросла в массовые беспорядки. Отдыхающие начали дебош на площади Опернплатц. На место приехала полиция. Зачинщики хаоса начали кидать в стражей правопорядка бутылки и камни. Около 40 человек арестованы.