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Беспорядки в Портленде вспыхнули с новой силой
В американском Портленде не прекращаются беспорядки. Основные требования протестующих - разобраться с расизмом в полиции и отказаться от ужесточения коронавирусных ограничений. Митингующие строят баррикады, поджигают мусорные баки и накануне даже устроили пожар в штаб-квартире полицейского профсоюза. Для наведения порядка силовикам пришлось применить слезоточивый газ и дымовые шашки. Задержаны десятки человек. В городе Дарем, Северная Каролина, группа манифестантов пробралась на крышу полицейского участка, повесила свои плакаты сверху здания и разбила несколько окон. Более 20 человек привлечены к ответственности.
Cтолкновения В Германии
Во Франкфурте вечеринка под открытым небом переросла в массовые беспорядки. Отдыхающие начали дебош на площади Опернплатц. На место приехала полиция. Зачинщики хаоса начали кидать в стражей правопорядка бутылки и камни. Около 40 человек арестованы.
Кроме того, сегодня в 25 городах США состоится общенациональная забастовка в поддержку прав афроамериканцев, против расизма и полицейской жестокости. Организаторы - американский профсоюз, представляющий интересы более двух миллионов работников сферы обслуживания. Именно на их экономическое положение и направлено внимание акции.
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