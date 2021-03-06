Беспорядки в пригороде Лиона

Во Франции четверо подростков задержаны в ходе беспорядков в городе Рийе-ла-Пап в Лионской метрополии. Всего в акции участвовали около 30 молодых людей. Протестующие громили автобусные остановки и подожгли 12 автомобилей. Полиция усмиряла активистов дубинками. Район, где проходили протесты, оцепили, однако на наведение порядка ушло несколько часов. Причиной для недовольства радикалов стала авария с полицейским авто, в которой пострадал молодой араб.