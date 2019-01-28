Беспорядки в Салониках. Греки против договора со Скопье

Беспорядки не утихают в Греции. Накануне на улицы Салоников вновь вышли недовольные Преспанским соглашением. Документ, согласно которому Македония станет Северной Македонией, в пятницу ратифицировал парламент. Сотни участников акции собрались у парадного входа во Дворец музыки, где должен был выступать президент Греции на мероприятии, посвященном Дню памяти жертв холокоста. Демонстранты попытались прорваться в концертный зал. Полиции пришлось применить свето-шумовые гранаты и слезоточивый газ. Десятки участников митинга арестованы.