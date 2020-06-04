Беспорядки в США уже назвали одними из самых массовых в истории страны

Соединенные Штаты вторую неделю громят американцы. Протесты и беспорядки уже назвали одними из самых массовых в истории страны. Люди поджигают машины, магазины, мусорные баки, нападают на полицейских. Ситуацией хаоса пользуются мародеры. Бизнес оценивает нанесенный ущерб в сотни миллионов долларов. Запущенная в США протестная волна перекинулась на Европу. Многотысячные демонстрации прошли в Париже, Лондоне, Стокгольме, Амстердаме, Афинах несмотря на запреты властей. За ситуацией следит Ольга Давидович.





Девятый день подряд американцы громят Соединенные Штаты

, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне. 28 штатов обратились за помощью к Национальной гвардии. Вашингтон практически перешел на осадное положение: подходы к Белому дому отгородили не только дополнительным забором, но и тяжелой техникой и живым щитом из военных. Над городом кружат вертолеты. Люди поджигают машины, магазины, мусорные баки и нападают на полицейских.

Зачастую жертвами столкновений становятся мирные жители

За время протестов в США погибли как минимум 11 человек - это по официальным данным. Ранения и травмы получили сотни, если не тысячи - точной информации о числе пострадавших американские власти не публикуют.Задержано свыше 11 000 демонстрантов. Полицейские с ними не церемонятся. В Мичигане стражи порядка даже применили против безоружного демонстранта перцовый баллончик, а после выстрелили в лицо зарядом со слезоточивым газом.

Ситуацией пользуются мародеры

По словам очевидцев, грабители крушат и обворовывают все, что попадается им на пути. Погромы настигли как непримечательные супермаркеты, так и дорогие магазины. Мародеры не могли обойти стороной элитный нью-йоркский Сохо - из бутиков вынесли товара на несколько миллионов долларов.Аресты происходят постоянно, но большинству мародеров удается действовать беспрепятственно. В Чикаго они умудрились ограбить даже движущийся товарный поезд.

Хаосом на улицах пользуются и различные криминальные группировки

Хаосом на улицах пользуются и различные криминальные группировки, а также неформальные движения, состоящие из радикально настроенных элементов, причем как левого, так и правого толка. Они преднамеренно устраивают грабежи и поджоги, словом - провокации.

Дональд Трамп, президент США:

"В настоящий момент американская нация нуждается в законе и порядке. Потому что у нас есть "плохая"группа людей, и они используют имя Джорджа Флойда, используют других людей, чтобы совершать плохие вещи".



Вслед за Америкой вспыхнул Старый Свет

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Одна из крупнейших демонстраций прошла в Париже. Хотя там до сих пор действуют санитарные ограничения, и подобные собрания вне закона. На улицы вышли 20 000 человек, акция быстро переросла в массовые беспорядки. Люди возводили баррикады и забрасывали стражей порядка камнями. Те ответили слезоточивым газом.

Неспокойно было и на улицах Лондона. В Гайд-парке собрались тысячи людей, многие из которых пошли штурмом на Даунинг-стрит. И попытались прорваться через оцепление возле резиденции премьер-министра. Задержаны 13 человек. По данным СМИ, избит сотрудник полиции. В Афинах митингующие забросали посольство США коктейлями Молотова и камнями.Погромщики поджигали мусорные баки и разбивали витрины магазинов. Досталось и греческому спецназу. Силовики ответили слезоточивым газом.

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