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Беспорядки в столице Кении превратились в хаос - местные СМИ сообщают о многочисленных убитых и раненых
В столице Кении столкновения с полицией стремительно переросли в настоящий хаос. Правительство перестает контролировать город и даже, возможно, уже бежало из него. Местные каналы транслируют кадры, на которых видно, как с площадки у президентского дворца поднимаются в воздух один за другим вертолеты.
Утро 25 июня не давало никаких оснований ждать подобного развития событий. В столице проходила очередная манифестация протеста против повышения цен на хлеб и горючее. Демонстранты проявили агрессию, которую полиция попыталась обуздать при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль. Затем пошло в ход боевое оружие, местные СМИ сообщают о многочисленных убитых и раненых.
Пока неизвестно, можно ли говорить о мятеже и попытке государственного переворота, никаких известий из Найроби на этот счет не поступало. В данной истории особенно примечательно то, что буквально накануне США провозгласили Кению своим стратегическим партнером в Африке и ближайшим союзником вне НАТО. Политической устойчивости стране, похоже, это не прибавило.
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