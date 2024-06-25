Беспорядки в столице Кении превратились в хаос - местные СМИ сообщают о многочисленных убитых и раненых

В столице Кении столкновения с полицией стремительно переросли в настоящий хаос. Правительство перестает контролировать город и даже, возможно, уже бежало из него. Местные каналы транслируют кадры, на которых видно, как с площадки у президентского дворца поднимаются в воздух один за другим вертолеты.

Утро 25 июня не давало никаких оснований ждать подобного развития событий. В столице проходила очередная манифестация протеста против повышения цен на хлеб и горючее. Демонстранты проявили агрессию, которую полиция попыталась обуздать при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль. Затем пошло в ход боевое оружие, местные СМИ сообщают о многочисленных убитых и раненых.