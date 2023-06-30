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Беспорядки во Франции приобретают небывалый размах
Минувшей ночью улицы более чем 20 крупнейших городов Франции превратились в арены сражений. Особенно масштабными стали стычки в Париже и Марселе. Присоединился и бельгийский Брюссель. Именно сюда в самый разгар ожесточенного гражданского противостояния отправился с вояжем Макрон. Тем временем на улицы французских городов МВД вывело уже 40 тысяч жандармов. Но это только раззадорило протестующих. Они открыто грабят магазины.
Центральные районы французских городов подверглись разграблению и погромам. При этом жандармы появлялись с большим опозданием, когда уже все закончилось - и часто они были не в силах подавить беспорядки. Более того, бунтующая молодежь грабила полицейские участки и отправлялась учинять погромы, переодевшись в форму правоохранителей. К утру было задержано около 400 человек, несколько десятков полиция отправила за решетку в Брюсселе.
Сегодня вечером ожидается продолжение народного восстания. И люди уже собираются потребовать отставки Макрона-путешественника.
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