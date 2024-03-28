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Беспорядки вспыхнули в аэропорту Парижа

Беспорядки вспыхнули в парижском аэропорту, когда власти пытались депортировать в Турцию курдского активиста. Его перед посадкой в самолет пыталась отбить толпа. Завязалась драка, двое работников аэропорта оказались в больнице.

Несмотря на заявления защиты, что в Турции активиста ждет тюрьма, его все же депортировали.

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