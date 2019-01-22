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Беспорядочный выход Великобритании из ЕС все ближе

Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй представила в Палате общин так называемый план Б договора о Брексите, согласованный правительством Соединенного Королевства и Евросоюзом. Но, по словам политологов, второй план по своей сути мало чем отличается от первого. Так что ситуация начинает напоминать день сурка. Новое голосование по Брекситу намечено на 29 января.

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