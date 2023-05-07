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"Бессмертный полк" прошел по улицам Мадрида
В Мадриде состоялась акция "Бессмертный полк". В Европе царит антисоветский и антироссийский психоз, поэтому во избежание провокаций к шествию готовились с соблюдением максимальных мер безопасности. Всемерную помощь организаторам оказывали леводемократические организации страны. В рядах участников "Бессмертного полка" было много испанцев, которые прекрасно помнят, какую помощь СССР оказывал их дедам в борьбе с фашизмом. На улицы Мадрида вышли несколько тысяч человек. Шествие прошло без помех и при искренней поддержке горожан.
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