"Бессмертный полк" прошел по улицам Мадрида

В Мадриде состоялась акция "Бессмертный полк". В Европе царит антисоветский и антироссийский психоз, поэтому во избежание провокаций к шествию готовились с соблюдением максимальных мер безопасности. Всемерную помощь организаторам оказывали леводемократические организации страны. В рядах участников "Бессмертного полка" было много испанцев, которые прекрасно помнят, какую помощь СССР оказывал их дедам в борьбе с фашизмом. На улицы Мадрида вышли несколько тысяч человек. Шествие прошло без помех и при искренней поддержке горожан.