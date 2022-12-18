Бессрочная забастовка мадридских медиков продолжается

Продолжается бессрочная забастовка мадридских врачей. Они протестуют против чрезмерной нагрузки, к которой привело решение властей о круглосуточной работе медицинских учреждений испанской столицы. Сфера медобслуживания доведена до глубокого кризиса, заявляют медики. Нет инвестиций, отсутствует правовая защита, молодые специалисты, сталкиваясь с невыносимыми условиями труда, зачастую работают не по специальности, а то и вовсе покидают страну.

