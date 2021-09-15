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Бессрочная забастовка медработников в Берлине
В Германии тысячи работников здравоохранения присоединились к очередному (уже шестому) дню бессрочной забастовки, организованной профсоюзом Verdi в государственных больницах Берлина.Люди выступают против результатов многолетней жесткой экономии и сокращений персонала, из-за чего стресс на работе усилился до невыносимого уровня.
По этой причине в последние годы уволились десятки тысяч квалифицированных медсестер по всей стране. В настоящий момент клиническое обслуживание пациентов в Берлине практически свернуто.Оказывается только чрезвычайная медицинская помощь.
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