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Бэтмену - 80!
Знаменитому Бэтмену исполнилось 80 лет. Поклонники отмечают день рождения своего героя по всему миру. В 11 городах мира зажгли так называемый бэтсигнал. Это огромный знак в виде летучей мыши, который проецировался на небоскребе вымышленного города из комиксов. Его появление означало, что город в опасности и ему требуется помощь Бэтмена. Не менее популярен Бэтмен и в кино. За время существования персонажа в фильмах его сыграли 5 актеров. Среди них Бен Аффлек и Кристиан Бейл.
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