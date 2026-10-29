"Без насилия нас не слышат": как Франция стала страной разграбленных бутиков и уличных рынков люкса

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Мы привыкли к образу Франции как к стране, где хрустит французская булка, где по утрам пьют кофе с круассаном, а по вечерам спорят об искусстве. И вот теперь мы слышим другой хруст - хруст французской сумки. Той, в которую запихивают дорогие часы, элитную парфюмерию и все, что еще можно украсть.

Как вышло, что нынешняя Франция - это страна, где от одной искры, будь то цена на бензин или реформа образования, происходит социальный взрыв, и в нем перемешаны праведный гнев, отчаяние и банальное мародерство.

Лола-Флер Уиттакер, студентка политологии (Франция):

"Знаете, все эти ваши магазины, это, конечно, мило, здорово и все такое, окей, разграбленные магазины. Вы не представляете, как вам повезло, вам есть что терять. Однако если говорить откровенно, то у тех, кто их грабит, ничего нет. И вот они как часть французского общества реально страдают, им терять нечего".

Слова студентки-политолога, будущей элиты Франции, разделяет немало французов. Для них мародеры не бандиты, а жертвы. Поэтому они имеют право разгромить витрину бутика и забрать все, что хочется.

Это закономерный результат того перекоса, который случился в западных мозгах. Запад 300 лет грабил мир через колониализм, а теперь удивляется, что во Франции кто-то решил, что грабеж - это нормально. Например, идешь по Парижу, а у тебя на глазах раздевают манекен. Потому что с прилавков все уже украли.

Сложившееся благополучие США, Великобритании, Франции и многих других основано на грабеже и угнетении других народов. Запад бомбил, разрушал, оставлял после себя хаос. И тут же садился за трибуну поучать других, как надо жить.

Человек, два года проживший во Франции, объяснил, почему там выгоднее жить на пособии, а не работать. "Здесь живут люди, которые не хотят работать, которых приучили к этому. Бюрократия хотела быть главной силой в этой стране, она просто породила людей, которые зависимы, живут на подачке, - отметил блогер Михаил Кашкин. - Самое главное счастье во Франции на текущий момент - получить себе CDI - пожизненный найм. Вот тебя невозможно уволить, люди по 3 года на работу не выходят, а им продолжают платить зарплату. От них пытаются избавиться какими-то очень сложными путями. Вот откройте бизнес в таком месте. Люди не замотивированы вообще что-либо делать".

Пишут, что в одном только Марселе орудовало около 8 тыс. мародеров. В приоритете сумки за тысячи и десятки тысяч евро, элитные часы, дорогая косметика, компьютерная техника. За несколько минут толпа способна вынести товара на миллионы евро. При этом книжные магазины налетчики обходят стороной.

Товар толкают на улице. В Париже появились стихийные рынки люкса. Прямо на мостовой раскладывают сумки стоимостью десятки тысяч евро. Но продают их на 80-90 % ниже розничной цены.

Ткань, на которой разложен товар, модернизирована четырьмя веревками. Они все время в руках продавца. Увидел полицию, тянешь вверх, тут же формируется котомка, с которой удобнее уносить ноги, не бросая украденное.

У продавцов нет ни чеков, ни гарантийных карт. Зато есть видео ограблений. Покупателю, который сомневается в подлинности, просто показывают запись, как эту сумку вынесли из бутика. Дескать, гарантия происхождения.

В течение нескольких часов после погромов на маркетплейсах начали появляться объявления с новыми сумками, духами, кроссовками. Некоторые продавцы даже указывали в описании, что товар с протестов. Власти призвали интернет-площадки удалять подозрительные объявления.

Крупные люксовые бутики застрахованы, причем специальными полисами, которые покрывают ущерб от беспорядков. Их массово внедрили после "желтых жилетов". Разграбленный бренд, чьи сумки стоят тысячи или даже десятки тысяч евро, получит компенсацию. А мелкий владелец табачной лавки или ремонтной мастерской нет. Ему никто ничего не компенсирует, потому что у него нет отдела юридической защиты. Вот и получается, богатые получают страховые выплаты, а платит за все тот самый средний класс, который не грабил, но и не страховался от погромов.

Джордан Барделла, лидер партии "Национальное объединение" (Франция):

"Сегодня во Франции больше нет порядка. И я хочу подумать не только о том, что полиции пришлось несладко, но и о владельцах магазинов, ремесленниках и бизнесменах, проснувшихся сегодня утром с чувством, что вся их жизнь, весь их труд рухнули в одночасье".

Французские коммерсанты выходят с молотками и деревянными щитами. Доски заменяют стеклянные витрины, потому что стекло стало расходным материалом. Никакой гарантии от властей, что его не разобьют снова. В Париже на пл. Республики один магазин за другим полностью заколочены досками. Банки заказывают деревянные панели десятками. Впрочем, иногда от разграбления не помогают даже металлические шторы или решетки.

quote Без насилия нас никто не слышит. Только после насилия правительство заговорило о нас. И вы тоже. СМИ со всего мира приехали в Париж только потому, что мы все громили. Эли, участник демонстраций (Франция)

За неделю погромов полностью разграблены 200 магазинов, повреждены 300 отделений банков и 250 табачных лавок. Всего мародерству подверглись не менее 1,5 тыс. коммерческих объектов. В Париже, Марселе, Лионе и других городах ущерб оценивается в несколько сотен миллионов евро. Но и это не предел. По данным страховых оценок, общая сумма ущерба может составить от 1 до 1,2 млрд евро. Это значительно выше, чем 730 млн, которые Франция потеряла во время беспорядков 2023 года.

В Ницце против погромщиков собралась толпа местных мужичков. Французская пресса деликатно называет это необычными сценами. Погромщики, которые еще минуту назад чувствовали себя хозяевами улицы, в панике бегут. Стихийный отряд защиты оказался чуть ли не единственной реальной плотиной против беспредела, пока государство перекладывает бумажки.

Все началось с Пьера, владельца магазина видеоигр. Он в одиночку не давал вломиться толпе мародеров. На следующий день к нему пришли местные жители, чтобы встать рядом. А в воскресенье приехал аж мэр Ниццы, Эрик Сьотти, видимо, чтобы сфотографироваться на фоне человека, который сделал то, что мэр делать не стал.

Средний класс во Франции сокращается. Бедность в 2024 году достигла 15,5 %. Это максимум с 1996-го. Молодежная безработица приближается к 25 %. Государственный долг - 3,6 трлн евро. Одни только проценты по этому долгу в 2027 году составят 91 млрд евро - больше, чем весь бюджет образования.

Государство не в состоянии интегрировать мигрантов, которые приехали из государств, в разорении которых участвовала и Франция, создавая ту самую армию, которой теперь нечего терять. А в столице ЕС, Брюсселе, Урсула фон дер Ляйен говорит, что в миграционных кризисах Европы, оказывается, виноваты Россия и Беларусь.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии:

"Этим летом мы стали свидетелями трагических событий в Сеуте и увидели, как Россия и Беларусь превратили миграцию в оружие. Государства и негосударственные силы намеренно организуют массовые потоки людей. Конечно, цель ясна. Они хотят перегрузить органы власти. Они хотят сеять страх. И, наконец, они хотят расколоть нас. У них ничего не получится".

Франция восьмой год подряд демонстрирует одну и ту же модель: "желтые жилеты", протесты и беспорядки. Что от недовольства социальной политикой, что после победы футбольного клуба. И каждый раз к благородному гневу прилипает банальный грабеж.

Это не значит, что все протестующие мародеры. Это значит, что французская улица стала пространством, где любой массовый сбор моментально превращается в социальный взрыв. Когда-то французская революция начиналась со взятия Бастилии. Сегодня она начинается со взятия бутика.

Мы привыкли повторять про хруст французской булки, как символ утонченности, сытости и стабильности. Но стабильность - это когда витрины целы, а полиция приезжает по вызову. А сегодня во Франции, да и в Европе в целом, хрустит не булка, хрустит стекло под ботинком, хрустит пластик раздавленного манекена, хрустит упаковка украденных духов. И это хруст не сытой жизни, а треснувшего социального договора.