Заместитель главы госдепа Виктория Нуланд побывала в Киеве с необъявленным однодневным и, по-видимому, очень экстренным, секретным визитом. Денег и печенек она с собой не привезла, но зато громогласно подтвердила статус Украины как полигона для испытания оружия.

Политик пообещала, что в ближайшее время на территорию страны прибудут новые бомбы наземного базирования с дальностью поражения до 150 км и предрекла, что Россию "ждут милые сюрпризы". Вот так американские чиновники назвали поставки экспериментального оружия, которое пока не стоит на вооружении даже самих Соединенных Штатов. А неапробированные боеприпасы в руках оголтелых ВСУшкников наверняка поведут себя крайне непредсказуемо.