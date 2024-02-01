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Без денег и печенек: Нуланд посетила Киев и пообещала новые бомбы наземного базирования от США
Заместитель главы госдепа Виктория Нуланд побывала в Киеве с необъявленным однодневным и, по-видимому, очень экстренным, секретным визитом. Денег и печенек она с собой не привезла, но зато громогласно подтвердила статус Украины как полигона для испытания оружия.
Политик пообещала, что в ближайшее время на территорию страны прибудут новые бомбы наземного базирования с дальностью поражения до 150 км и предрекла, что Россию "ждут милые сюрпризы". Вот так американские чиновники назвали поставки экспериментального оружия, которое пока не стоит на вооружении даже самих Соединенных Штатов. А неапробированные боеприпасы в руках оголтелых ВСУшкников наверняка поведут себя крайне непредсказуемо.
Впрочем, больше американцам дать-то и нечего - самим проблем хватает - из-за ситуации на южной границе под большим вопросом не только помощь Незалежной, но и территориальная целостность страны.
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