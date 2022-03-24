Без фейков: британский журналист выпустил новый репортаж о ситуации в Донбассе

О защите, взаимовыручке и любви к ближним на освобожденных территориях без фейков и пропаганды. Британский журналист Грэм Филлипс, который за свою бескомпромиссную позицию находится в черных списках некоторых стран, выпустил новый репортаж о ситуации в Донбассе. Несмотря на давление и преследование, он продолжает доносить правду, в том числе и для англоязычной аудитории.