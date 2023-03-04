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Без хлеба, соли и даже таблички - главу МИД Германии в Индии встречал дежурный по аэродрому

Без хлеба, соли и даже таблички с именем. В социальных сетях пользователи заметили, что главу немецкого МИД во время визита в Индию встретил только дежурный по аэродрому. Видео "теплого" приема "долгожданного гостя" активно разлетается по интернету.

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