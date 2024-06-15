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Без обратного билета: астронавты NASA застряли на МКС
Астронавты НАСА застряли на МКС из-за технических неполадок, информирует Daily Mail. Речь идет о неисправности космического корабля Starliner компании Boeing. Ранее он доставил на станцию двух человек, а теперь не может отстыковаться от нее. В публикации уточняется, что в двигательной установке обнаружили сразу 5 утечек. Экипаж должен был улететь 14-го июня, но полет уже отложили до 22-го. Пока же пытаются исправить проблемы. Из-за очередного скандала компания Boeing продолжает терять доходы и заказы.
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