Условие, при котором возможен мир в Украине, назвал премьер-министр Венгрии

На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведет к эскалации и продлению войны, к снижению шансов на мир. Без переговоров России и США мира на Украине никогда не будет. Все больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии