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Условие, при котором возможен мир в Украине, назвал премьер-министр Венгрии

Будущее западных стран сейчас находится под большим вопросом. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр, выступая на конференции консервативных политических действий в США. По словам политика, к такой ситуации привели внутренние кризисы, спровоцированные действиями глобалистов. Глава венгерского правительства также высказался относительно возможности достижения мира в Украине.

На мой взгляд, стратегия глобалистских лидеров ведет к эскалации и продлению войны, к снижению шансов на мир. Без переговоров России и США мира на Украине никогда не будет. Все больше и больше людей будут умирать и страдать, а наша экономика окажется на грани краха.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

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