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Без права голоса - Польшу исключили из состава европейских институтов власти

Польшу исключили из состава Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти. Такое решение принято на заседании ассамблеи в Вильнюсе. Как заявил председатель организации, национальный судебный совет Польши не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти. Не помог даже тот факт, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом.

Решению предшествовал затяжной конфликт Варшавы с Евросоюзом по вопросам компетенции европейских институтов.
В итоге Польша подтвердила приоритет национального права над европейским, что, помимо волны критики, спровоцировало разговоры о возможности лишения Варшавы средств из европейских фондов.

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