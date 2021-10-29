Без права голоса - Польшу исключили из состава европейских институтов власти

Польшу исключили из состава Генассамблеи Европейской сети советов по судебной власти. Такое решение принято на заседании ассамблеи в Вильнюсе. Как заявил председатель организации, национальный судебный совет Польши не защищает своих судей, их независимость и не отвечает требованиям обеспечения независимости судебной системы от вмешательства институтов политической власти. Не помог даже тот факт, что Польша была одним из учредителей организации и очень важным членом.



Решению предшествовал затяжной конфликт Варшавы с Евросоюзом по вопросам компетенции европейских институтов.

В итоге Польша подтвердила приоритет национального права над европейским, что, помимо волны критики, спровоцировало разговоры о возможности лишения Варшавы средств из европейских фондов.